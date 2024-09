Primeiro-ministro do Reino Unido é investigado por infrações nas normas parlamentares

Keir Starmer não teria declarado que parte das vestimentas de alto padrão de sua esposa foi adquirida com a ajuda de Lord Alli, principal doador individual de sua campanha

EFE/EPA/NEIL HALL O líder trabalhista Keir Starmer é premiê britânico desde julho



O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, do Partido Trabalhista, está sob investigação por supostas infrações nas normas parlamentares. A apuração se deve ao fato de que ele não declarou que parte das vestimentas de alto padrão de sua esposa foi adquirida com a ajuda de Lord Alli, que é o principal doador individual de Starmer, conforme reportado pelo jornal “The Sunday Times”. De acordo com as informações, Lord Alli contratou um personal shopper e arcou com os custos das roupas e ajustes, tanto antes quanto após a ascensão de Starmer ao cargo de primeiro-ministro em julho.

Publicado por Felipe Cerqueira

