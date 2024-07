Princesa Kate entregará troféu ao vencedor do Torneio de Wimbledon

Palácio de Kensington confirmou a presença Middleton, que está em tratamento de um câncer, no jogo entre Djokovic e Alcaraz; já príncipe William assistirá à final da Eurocopa em Berlim

JUSTIN TALLIS/AFP A princesa Kate chega para o desfile de aniversário do rei Charles III



A princesa Kate Middleton, que foi diagnosticada com câncer em março, estará presente na final masculina do torneio de tênis de Wimbledon neste domingo (14). A informação foi divulgada pelo Palácio de Kensington, residência oficial do príncipe e da princesa de Gales, em Londres, Reino Unido. Na final, que acontecerá entre o espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic, a princesa de 42 anos terá a honra de entregar o troféu ao vencedor do jogo. Vale ressaltar que Alcaraz e Djokovic já se enfrentaram na final do torneio no ano passado, com vitória do espanhol em cinco sets. Kate apareceu pela primeira vez em público após o diagnóstico de câncer no último dia 15 de junho, durante o desfile de aniversário do rei Charles III. Desta vez, no entanto, ela não terá o marido ao seu lado. O príncipe William, 41, estará em outro evento esportivo, em Berlim. Ele assistirá à final da Eurocopa entre a Inglaterra e a Espanha.

