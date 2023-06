Principal suspeito do sumiço de Madeleine McCain disse a amigo que a criança ‘não gritou’

Testemunha-chave conta que avisou isso a polícia e foi ignorado em sua denúncia

Divulgação Caso Madeleine McCann já dura 16 anos



Um ex-amigo do principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, Christian Brueckner, se manifestou pela primeira vez publicamente. Em entrevista ao tablóide alemão Bild, a testemunha-chave de nome Helge Bushing afirmou que o suposto assassino da menina disse que ela “não gritou”. Ele contou ainda que avisou isso a polícia e foi ignorado em sua denúncia. Na conversa com o periódico, Helge explicou que ficou sabendo do passado sombrio do suspeito ao descobrir vídeos de abusos sexuais dele. Os registros supostamente mostravam Brueckner abusando sexualmente de uma idosa americana e de uma adolescente em Portugal. “(A vítima adolescente) disse: ‘’Isso beira o estupro!’ E ele apenas disse: ‘Cale a boca.’ Foi quando eu soube que tipo de cara Brueckner era”, contou Helge. Um ano após o desaparecimento, a testemunha se encontrou com o suspeito em um festival de música na Espanha. ”Ele me perguntou, ‘você não vai mais para Portugal fazer negócios?’ Eu respondi: ‘não, desde que a garota desapareceu lá, houve muitas verificações policiais para mim e eu não preciso disso”’. “O assunto do desaparecimento de Madeleine surgiu, e eu disse: ‘De qualquer forma, não entendo como a pequenina pode ter desaparecido sem deixar rasto.’ Christian tinha bebido duas ou três cervejas e disse: ‘Ela não gritou.’ Eu pensei: ele sabe disso. Ele tem algo a ver com isso.”