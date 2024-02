Príncipe Harry deixa intrigas familiares de lado e chega a Londres para visitar rei Charles III, diagnosticado com câncer

Encontro entre os dois devem ser a primeira vez que ambos terão a oportunidade de conversar cara a cara em privado desde o funeral da rainha Elizabeth II

Daniel LEAL / AFP Avião do príncipe, que partiu de sua residência em Montecito, na Califórnia (EUA), aterrissou antes das 11h



O príncipe Harry chegou nesta terça-feira, 6, a Londres, Reino Unido, para visitar o pai, Rei Charles III, diagnosticado com câncer. O avião do príncipe, que partiu de sua residência em Montecito, na Califórnia (EUA), aterrissou antes das 11h (horário de Brasília) no aeroporto londrino de Heathrow, e um comboio de veículos utilitários escoltados por carros de polícia o aguardavam para transferi-lo. Segundo a imprensa britânica, Harry, que deixou de ser um membro ativo da família real em 2020, chegou sozinho, sem Meghan, nem dos filhos, Archie e Lilibeth. O anúnico do câncer de Charles III foi dado na segunda-feira, 5, pelo Palácio de Buckingham, contudo não especificaram qual tipo de câncer, mas, informaram que o monarca já iniciou o tratamento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Charles III informou pessoalmente seus três irmãos (Anne, Andrew e Edward) sobre sua condição, assim como seus filhos, o príncipe herdeiro William e Harry, que imediatamente anunciou sua intenção de viajar para Londres. Segundo o jornal “The Times”, essa é a primeira visita de Harry ao Reino Unido desde setembro do ano passado, quando ele participou de uma cerimônia de premiação da ONG WellChild. A publicação afirma que esta visita ao pai será a primeira vez que ambos terão a oportunidade de conversar cara a cara em privado desde o funeral da rainha Elizabeth II, em setembro de 2022.

*Com informações da EFE