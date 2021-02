Príncipe Philip responde ao tratamento, mas deve permanecer internado nos próximos dias

O Palácio de Buckingham divulgou nesta terça-feira, 23, o primeiro boletim médico sobre a situação do marido da rainha Elizabeth, que completará 100 anos em junho

EFE/EPA/WILL OLIVER O príncipe Philip segue no Hospital King Edward VII, em Londres



O Palácio de Buckingham divulgou nesta terça-feira, 23, o primeiro boletim sobre a situação de saúde do príncipe Philip desde que ele foi internado com uma infecção na semana passada. De acordo com o comunicado, o Duque de Edimburgo, que completará 100 anos no dia 10 de junho, segue no Hospital King Edward VII, em Londres, onde está “confortável e respondendo ao tratamento”. No entanto, não é esperado que o marido da rainha Elizabeth II deixe o hospital durante “alguns dias”. Anteriormente, o Palácio de Buckingham já havia descartado a possibilidade do príncipe Philip estar infectado pelo novo coronavírus. Ele e a rainha receberam a vacina contra a Covid-19 em janeiro.

Em entrevista à emissora de televisão britânica Sky News, o príncipe Edward reassegurou que o seu pai está “muito melhor” desde que foi internado na noite da terça-feira da semana passada, 16. O príncipe Charles, primogênito do casal, viajou até Londres para fazer uma visita de pouco mais de meia hora ao pai no hospital no último sábado, 20. No entanto, ele não fez nenhum comentário à mídia sobre o estado de saúde do príncipe Philip.

*Com informações da EFE