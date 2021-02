Príncipe Philip, de 99 anos de idade, é internado em hospital de Londres

Devido à idade avançada, o marido da rainha Elizabeth II já teve que ser hospitalizado e passar por cirurgias algumas vezes nos últimos anos

EFE/EPA/KAREL PRINSLOO O duque de Edimburgo já recebeu a vacina contra a Covid-19 em janeiro, junto com a rainha Elizabeth II



O Palácio de Buckingham informou que o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, foi internado em um hospital de Londres, na noite desta terça-feira, 16. De acordo com o jornal britânico The Independent, o duque de Edimburgo passou mal e foi levado por precaução ao King Edward VII Hospital, onde deve passar os próximos dias em observação. Tanto ele quanto a sua esposa receberam a vacina contra a Covid-19 em janeiro, dentro do Castelo de Windsor, onde estão isolados desde o início da pandemia do novo coronavírus.

O príncipe Philip, que completará 100 anos no dia 10 junho, vem sofrendo com diversos problemas de saúde nos últimos anos. Em dezembro de 2019, ele passou quatro noites nesse mesmo hospital de Londres tratando o que o Palácio de Buckingham afirmou ser uma “condição pré-existente”. Antes de se aposentar das suas funções públicas em 2017, o duque de Edimburgo já tinha passado por uma cirurgia no abdômen e teve que se submeter a um procedimento para desbloquear uma artéria coronária.