Príncipe William fala pela primeira vez após morte da rainha Elizabeth II: ‘Perdi uma avó’

Duque de Cambridge disse que a monarca esteve ao seu lado nos momentos mais importantes da sua vida e enfatizou que vai honrar sua memória apoiando o pai, o agora rei Charles III

Reprodução/Instagram/princeandprincessofwales Príncipe William lamentou a morte da avó, a rainha Elizabeth II, nas redes sociais



O príncipe William quebrou o silêncio e emitiu uma mensagem neste sábado, 10, em memória de sua avó, a rainha Elizabeth II, que morreu aos 96 anos na última quinta-feira, 8. O herdeiro do trono britânico garantiu: “Honrarei sua memória apoiando meu pai, o rei, da maneira que puder”. Essa foi a primeira declaração pública do príncipe de Gales desde a morte da monarca no castelo escocês de Balmoral e da proclamação oficial do rei Charles III. Na mensagem, William comenta que, com a morte de Elizabeth, o mundo “perdeu uma líder extraordinária”, mas ele ficou sem sua “avózinha”, embora seja grato por ter desfrutado de seu apoio e conselhos por muitos anos. “Muito se falará nos próximos dias sobre o significado de seu reinado histórico. Eu, no entanto, perdi uma avó”, declarou o duque de Cambridge, de 40 anos.

O príncipe agradeceu por ter contato com seu apoio e sabedoria até sua “quinta década”, enquanto sua esposa “teve 20 anos de guia e apoio” e seus três filhos curtiram férias com ela das quais se lembrarão por toda a vida. “Ela esteve ao meu lado nos momentos mais felizes. E esteve ao meu lado durante os dias mais tristes da minha vida. Sabia que este dia chegaria, mas passará algum tempo até que a realidade da vida sem a minha avozinha pareça verdade”, afirmou. William também agradeceu em nome de sua geração pelo exemplo que a avó deu de “serviço e dignidade na vida pública, de outra época, mas sempre relevante para todos”. “Minha avó dizia que a dor é o preço que pagamos pelo amor. Toda a tristeza que sentiremos nas próximas semanas será testemunho do amor que todos sentimos por nossa extraordinária rainha‘, comentou, antes de prometer honrar a avó apoiando o pai.

*Com informações da EFE.