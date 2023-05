Produtora de humor chinesa é multada em mais de US$ 2 milhões por fazer piada sobre as Forças Armadas

Xiaoguo Culture Media fez referência a um slogan do Exército Popular de Libertação durante um ‘stand up’ em Pequim, no último sábado

STR / AFP Logotipo da Xiaoguo Comedy é visto do lado de fora de um teatro em Xangai em 17 de maio de 2023



A produtora de humor Xiaoguo Culture Media foi multada pelas autoridades chinesas em 14,7 milhões de iuane (mais de US$ 2 milhões, ou 9,8 milhões de reais na cotação atual) após fazer uma piada, indiretamente, sobre o Exército chinês. Li Haoshi, que se apresenta sob o nome de “House”, fez referência a um slogan do Exército Popular de Libertação durante um “stand up” em Pequim, no último sábado. Hoje, na rede social Weibo (equivalente chinês ao Twitter), a polícia informou que abriu uma investigação sobre Li Haoshi, “de acordo com a lei”. As autoridades também ameaçaram processar a empresa, acrescentando que “nunca permitiremos que uma empresa, ou indivíduo, menospreze gratuitamente a imagem gloriosa do Exército no palco da capital, nem ferir os sentimentos profundos do povo em relação ao seu Exército”, enfatizaram. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Pequim, a multa é consequência de uma investigação realizada após o depoimento de um espectador. Considerou-se que a brincadeira violava a lei e tinha um “impacto social negativo”. A produtora e o comediante já haviam se desculpado antes do anúncio da sanção nesta quarta-feira, 17, chamando a piada de “metáfora inadequada”. “Pedimos a” Li Haoshi “que reflita sobre si mesmo e interrompa todos os seus trabalhos de ator até novo aviso”, disse a Xiaoguo Culture Media em um comunicado divulgado na segunda-feira. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo considerou que a piada contrariava o regulamento, segundo o qual os espetáculos não devem “ferir os sentimentos nacionais”, nem “atentar contra a honra e os interesses nacionais”. No Weibo, rede social sob forte censura, na qual os conteúdos problemáticos são, em geral, removidos rapidamente, vários comentários apoiam a sanção, afirmando que é “justo punir alguém que comete erros”.