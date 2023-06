Proibido? Emmanuel Macron ‘vira’ cerveja em 17 segundos e gera polêmica na França; veja vídeo

Chefe de Estado foi visto comemorando o título da liga nacional com os jogadores de rúgbi do Toulouse; ‘masculinidade tóxica na liderança política em uma imagem’, criticou uma deputada ambientalista

Reprodução/Twitter/@amstel66 Emmanuel Macron comemora título da liga nacional de rugby com os jogadores



Uma ação do presidente da França, Emmanuel Macron, que pode até aparecer normal para muitas pessoas, gerou uma verdadeira polêmica no país. Na noite de sábado, 17, o chefe de Estado bebeu uma garrafa de cerveja com os jogadores de rúgbi do Toulouse, depois que eles conquistaram o título da liga nacional. Após ser instado a beber de um gole só, o presidente esvazia a garrafa em 17 segundos sob aplausos e gritos da comissão técnica e dos jogadores do Toulouse, que venceu o La Rochelle por 29 a 26. Macron é um fã de esportes e frequenta os vestiários das seleções francesas, como durante a final da Copa do Mundo no Catar, quando a Argentina derrotou a França. Contudo, a comemoração desta vez, que foi divulgada nas redes sociais e na televisão, não passou batido. “A masculinidade tóxica na liderança política em uma imagem”, criticou a deputada ambientalista Sandrine Rousseau no Twitter. O deputado governista Jean-René Cazeneuve reagiu em defesa, afirmando que se trata apenas de um “presidente compartilhando a alegria de 23 jogadores e participando de suas tradições”. Associações e médicos especializados no combate às dependências criticaram o presidente por se mostrar tomando uma cerveja de um único gole, quando deveria estar dando “exemplo de comportamento saudável”. Segundo uma nota do ministério da Saúde em 2021, o consumo de álcool está ligado à morte de quase 49 mil pessoas por ano. A polêmica acontece em um momento em que o francês está tentando retomar a iniciativa com seu governo e sua imagem depois que a reforma previdenciária fez sua popularidade despencar.

Het lijkt erop dat iemand Poetin vandaag gaat bellen. Emmanuel Macron dronk in het openbaar een flesje bier. De actie vond plaats in de kleedkamer na de overwinning van “Toulouse” in het Franse rugbykampioenschap. pic.twitter.com/YKeTnec4rC — Vitali (@Amstel66) June 19, 2023

