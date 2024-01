Promotor que investigava ataque a canal de TV é assassinado no Equador

Ainda não há informações sobre suspeitos ou motivações

STRINGER / AFP Equador vive crise de segurança desde o início do ano e crimes mais graves começaram após a fuga de Fito, líder da facção Los Choneros



O Ministério Público do Equador comunicou nesta quarta-feira, 17, que César Suárez, promotor responsável por investigar a invasão armada a um canal de TV na semana passada, foi assassinado a tiros. O promotor ficou conhecido em Guayaquil por sua atuação contra a máfia. A trágica notícia foi confirmada por uma fonte do Ministério Público equatoriano, que expressou pesar pelo ocorrido. O objetivo do promotor era identificar o grupo criminoso responsável pela invasão durante a transmissão ao vivo de um programa. Ainda não há informações sobre os possíveis suspeitos ou motivações por trás desse crime chocante.