Rebeldes houthis assumem ataque contra navio americano próximo ao Golfo de Áden

Atentado ocorreu poucas horas após inclusão do grupo na lista de organizações terroristas dos Estados Unidos

EFE Rebeldes houthis são apoiados pelo Irã



Os rebeldes houthis assumiram nesta quarta-feira, 17, a responsabilidade por um ataque contra um navio dos Estados Unidos que estava nas proximidades da cidade de Áden, no Iêmen. O incidente ocorreu horas depois dos EUA terem incluído o grupo novamente em sua lista de organizações “terroristas”. De acordo com informações do porta-voz militar Yahya Saree, as forças navais huthis lançaram vários mísseis contra a embarcação chamada “Genco Picardy” no Golfo de Áden. A declaração foi transmitida pela televisão. Mais cedo, o porta-voz dos rebeldes houthis, Mohamed Abdelsalam, afirmou que é uma “honra” o fato do grupo ter sido classificado como “terrorista” pelos Estados Unidos e enfatizou que isso não mudará “a posição do Iêmen em apoio à Palestina“. Ele declarou que são as “políticas arrogantes” dos EUA e seu “apoio à entidade sionista criminosa”, referindo-se a Israel, que são os “verdadeiros patrocinadores do terrorismo”.

*Com informaçoes da EFE