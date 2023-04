Promotoria de Nova York acusa Trump de esconder subornos antes das eleições de 2016

Segundo denúncia, ex-presidente tentou silenciar atriz pornô, porteiro e modelo da ‘Playboy’ para caso extraconjugal não vir à tona; ele disse que não fez nada ilegal e chamou de ‘chocante’ a audiência em tribunal

ANGELA WEISS / AFP Alvin Bragg acusa Trump de esconder subornos



A promotoria pública do Estado de Nova York acusa o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de esconder subornos antes das eleições presidenciais de 2016. O ex-líder de Estado vai responder por 34 acusações do crime de falsificação de registros financeiros. “Donald Trump falsificou repetida e fraudulentamente registros contábeis de Nova York para esconder conduta criminosa que ocultava informações comprometedoras dos eleitores durante a eleição presidencial de 2016”, disse o promotor distrital Alvin Bragg. Entres as pessoas que receberam o dinheiro do ex-presidente estão: a atriz pornô Stormy Daniels, a ex-modelo da Playboy Karen McDougal e um porteiro da Trump Tower. De acordo com a promotoria, Stormy Daniels recebeu US$ 130 mil (R$ 659 mil) de Michael Cohen, que é advogado de Trump. McDougal teria recebido US$ 150 mil (R$ 761 mil) da revista National Enquirer, enquanto o porteiro teria levado uma quantia de US$ 30 mil (R$ 152 mil).

Na visão de Bragg, os subornos podem ser considerado crimes de classe E, cuja a pena pode chegar até 4 anos de prisão, isto porque todos estão ligados a uma outra irregularidade: Trump teria falsificado os pagamentos em sua declaração fiscal e, por isso, violou a lei eleitoral, uma vez que eles teriam ligação com sua disputa pela Casa Branca. “São 34 declarações falsas para acobertar outros crimes. Isso é crime no Estado de NY, e não importa quem você é”, afirmou o promotor. Em sua rede social, o ex-presidente americano voltou a dizer que não houve nenhuma irregularidade. “A audiência foi chocante para muitos, pois não tiveram ‘surpresas’ e, portanto, nenhum caso. Praticamente todos os especialistas jurídicos disseram que não há caso aqui. Não houve nada feito ilegalmente!”, escreveu. Todd Blanche, que defende Trump no caso, afirmou que o ex-presidente não irá desistir, embora esteja bastante irritado. “Ele está frustrado e irritado, mas motivado. Isso não vai pará-lo”.