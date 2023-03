Putin diz que vai posicionar armas nucleares ‘táticas’ em Belarus

Presidente russo afirma que ‘não há nada inédito’ e cita que ‘os Estados Unidos fazem isso há décadas’

Ilya PITALEV / SPUTNIK / AFP Putin diz que Moscou prevê instalar armas nucleares "táticas" no território de Belarus



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse neste sábado, 25, que Moscou prevê instalar armas nucleares “táticas” no território de Belarus, país aliado que faz fronteira com a Ucrânia e com países da União Europeia (UE). O mandatário russo já havia feito, anteriormente, ameaças veladas de usar armamento nuclear na Ucrânia, reativando temores da Guerra Fria. Putin também ameaçou ordenar o uso de obuses de urânio empobrecido no país ucraniano, caso o país europeu recebesse esse tipo de armamento do Ocidente. Isso porque o Reino Unido havia mencionado esta possibilidade. “Aqui não há nada inédito: os Estados Unidos fazem isso há décadas. Eles têm suas armas nucleares táticas posicionadas há muito tempo em território de seus aliados”, declarou o presidente russo em uma entrevista exibida pela televisão nacional. “Nós decidimos fazer o mesmo”, acrescentou, garantindo que contava com o aval do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko. “Sem violar nossos acordos internacionais de não proliferação nuclear (…), dez aviões estão prontos para usar este tipo de armas”, afirmou. A Rússia começará a treinar tripulações em 3 de abril e planeja terminar a construção de uma instalação de armazenamento especial para armamento nuclear tático em 1º de julho. Belarus faz fronteira com Letônia, Lituânia e Polônia, três países da UE e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).