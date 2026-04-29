Putin propõe cessar-fogo na Ucrania para 9 de maio, o ‘dia da vitória’

Data é quando a Rússia comemora a rendição da Alemanha nazista no fim da Segunda Guerra Mundial em 1945; dia é celebrado todos os anos com grandes demonstrações de força em todo o país

ALEXANDER KAZAKOV / POOL / AFP Presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirma que espera representantes dos Estados Unidos em Moscou na próxima semana para discutir os possíveis planos de paz com a Ucrânia



O presidente russo, Vladimir Putin, propôs um cessar-fogo na Ucrânia nesta quarta-feira (29) para o dia 9 de maio, data em que a Rússia celebra a vitória soviética sobre a Alemanha nazista em 1945, informou o Kremlin, acrescentando que os Estados Unidos apoiam a iniciativa. Durante uma conversa por telefone com seu homólogo americano, Donald Trump, Putin disse estar preparado “para declarar um cessar-fogo durante as comemorações do dia da vitória”, declarou seu assessor diplomático, Yuri Ushakov, a jornalistas.

Ele acrescentou que Trump “apoiou ativamente esta iniciativa” para um dia que “comemora nossa vitória comum”. O dia 9 de maio, data em que a Rússia comemora a rendição da Alemanha nazista no fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, é celebrado todos os anos com grandes demonstrações de força em todo o país.

Este ano, as comemorações serão reduzidas por motivos de segurança, devido à ameaça de ataques ucranianos, anunciou o Kremlin nesta quarta-feira. Desde 2023, a Ucrânia celebra a vitória de 1945 em 8 de maio, assim como os países ocidentais.