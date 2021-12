Quase 70 funcionários de hospital são contaminados com Covid-19 após festa de confraternização na Espanha

Segundo autoridades da Andalucía, todos os diagnosticados com o novo coronavírus tinham se vacinado e ficaram assintomáticos ou com sintomas leves da doença

Google Street View/Reprodução Ao todo, 68 pessoas foram contaminadas por Covid-19 após confraternização na Espanha



Quase 70 funcionários da UTI do Hospital Regional Universitário de Málaga, na comuna de Andalucía, na Espanha, foram diagnosticados com Covid-19 após participar de uma festa de confraternização de fim de ano. As informações foram divulgadas pelas autoridades sanitárias do país europeu nesta segunda-feira, 6. De acordo com os representantes do governo, 173 pessoas teriam participado da festa que foi foco da contaminação e o número de casos positivos, que até agora é de 68, pode subir nos próximos dias. Todos os profissionais contaminados estão vacinados e alguns já tomaram a terceira dose do imunizante. Por causa disso, quase todos os casos registrados foram assintomáticos. Diante do “exemplo” de contaminação e do medo da variante Ômicron, as autoridades da Andaluzia pediram que funcionários de outros hospitais evitassem fazer festas de fim de ano para tentar conter a propagação do vírus. Ao todo, nove casos da nova cepa do coronavírus foram confirmados no país até o momento.