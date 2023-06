Saiba quem é Mike Pence, vice de Trump que entra na corrida pela Casa Branca

Ex-vice-presidente apresenta propostas contra aborto, contra união entre pessoas do mesmo sexo e acesso total a armas

REUTERS/Erin Scott Ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, anunciou a pré-candidatura para a presidência do país na segunda-feira, 5



O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, fez nesta quarta-feira, 7, o primeiro discurso como pré-candidato para a presidência do país em 2024. Em um vídeo de lançamento, Pence se apresenta como um republicano que busca devolver a América os princípios conservadores. “Nós podemos trazer este país de volta. Podemos defender nossa nação e proteger nossa fronteira. Poderíamos reviver nossa economia e colocar nossa nação de volta no caminho de um orçamento equilibrado, defender nossas liberdades e dar à América um novo começo para a vida”, disse. O anúncio que concorrerá as eleições já havia sido feito na segunda-feira, 5. Ele vai enfrentar o ex-presidente Donald Trump, um ex-aliado de quem foi vice. Entre as propostas apresentadas por Pence estão: contra aborto, contra união entre pessoas do mesmo sexo, acesso total a armas e cético às mudanças climáticas. Em relação ao discurso, o ex-vice-presidente disse que o 6 de janeiro de 2021, quando o Capitólio foi invadido por manifestantes de Trump que protestavam contra a vitória de Joe Biden, foi um dia “trágico”. Pence, inclusive, disse que “não tem o direito de anular a eleição” e que “quem se coloca acima da Constituição jamais pode ser presidente dos Estados Unidos”, em mais uma demonstração que se “descolou” de Trump.

*Com informações do repórter Marcelo Favalli.