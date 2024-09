Quatro membros da mesma família morrem em desabamento na Itália

Acidente ocorreu parcialmente em uma residência de dois andares em Saviano, na província de Nápoles; entre as vítimas estão duas crianças, a mãe e a avó

EFE/EPA/CESARE ABBATE As autoridades acreditam que a causa do desabamento tenha sido uma explosão resultante de um vazamento de gás



Quatro membros de uma mesma família perderam a vida em um desabamento parcial de uma residência de dois andares em Saviano, na província de Nápoles, na Itália, no último dia (22). Entre as vítimas estão duas crianças, a mãe e a avó. No entanto, duas pessoas conseguiram ser resgatadas com vida, incluindo um menino de apenas dois anos, que é irmão das crianças falecidas, além do pai. As autoridades acreditam que a causa do desabamento tenha sido uma explosão resultante de um vazamento de gás. Os bombeiros foram acionados e, inicialmente, conseguiram recuperar os corpos de um menino de 6 anos e de uma menina de 4 anos.

A mãe das crianças foi encontrada algumas horas depois, enquanto a avó foi localizada com o auxílio de cães farejadores. O prefeito de Saviano, Vincenzo Simonelli, comentou sobre a situação, descrevendo o estado do prédio como “deformado”. Em decorrência do incidente, as aulas em todas as instituições de ensino da cidade foram suspensas, visando garantir a segurança dos alunos e da comunidade.

