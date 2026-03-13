Quatro tripulantes morrem em queda de avião dos EUA no Iraque
Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) informou que ‘as circustâncias do incidente estão sendo investivagadas’, mas descarta ‘fogo hostil’ ou ‘fogo amigo’
Quatro tripulantes de um avião de reabastecimento americano KC-135 morreram depois que a aeronave caiu no oeste do Iraque, anunciou nesta sexta-feira (13) o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), que relatou um acidente.
“Quatro dos seis membros da tripulação a bordo do avião faleceram; as operações de resgate continuam”, informou na rede social X o CENTCOM, responsável pelas forças dos Estados Unidos no Oriente Médio.
“As circunstâncias do incidente estão sendo investigadas. Mas a perda da aeronave não se deve a fogo hostil ou a fogo amigo”, insistiu o CENTCOM, embora o Irã atribua o ataque a um grupo aliado.
*Matéria em atualização
*Com informações da AFP
