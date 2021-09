Queda de avião perto de Buenos Aires deixa dois mortos

Aeronave de pequeno porte caiu próximo do Aeroclub Río de La Plata, na cidade de Berazategui

Reprodução/ Twitter @carovillalba09 Avião de pequeno porte caiu próximo da capital



Duas pessoas morreram nesta sexta-feira, 24, na queda de um avião de pequeno porte perto do Aeroclub Río de La Plata, localizado na cidade de Berazategui, a cerca de 23 quilômetros de Buenos Aires. Segundo fontes oficiais, os dois ocupantes da aeronave, um Piper PA38 com número de registro LV-OHN, morreram no local. O acidente ocorreu no início da tarde, a apenas 400 metros da rodovia Buenos Aires-La Plata, perto do quilômetro 24, atrasando o tráfego na região. A fila de veículos tinha mais de oito quilômetros de extensão, de acordo com o canal de notícias “TN”, já que muitos motoristas diminuíram a velocidade para ver o incidente mais de perto. A queda já está sendo investigado pelas autoridades, que fizeram uma varredura no local. Os serviços de emergência informaram que os dois integrantes da tripulação eram um instrutor de voo e seu aluno, que estavam retornando ao aeroclube em Berazategui após uma aula. Entretanto, a aeronave caiu a 300 metros da pista, não causando qualquer incêndio ou explosão após o impacto.

*Com informações da EFE