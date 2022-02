Queda de avião turístico no Peru deixa sete mortos

As autoridades não confirmaram as identidades das sete vítimas, mas a imprensa local afirma que existem pessoas de até três nacionalidades entre as vítimas fatais

EFE/2BM TV Nasca Agentes da Polícia e dos bombeiros estão trabalhando no local do acidente



A queda de um avião na região de Ica, ao sul do Peru, deixou sete mortos. O acidente aconteceu nesta sexta-feira, 4, quando a aeronave tentava aterrissar após sobrevoar as Linhas de Nasca. Segundo a Polícia Nacional Peruana (PNP), sete pessoas, incluindo cinco turistas, o piloto e o copiloto, estavam dentro da aeronave, que caiu perto do aeroporto María Reiche. O governo não confirmou a identidade das vítimas fatais, mas a imprensa local aponta que entre os mortos existem pessoas de três nacionalidades diferentes. Até o momento, as primeiras informações das autoridades indicam que o piloto perdeu o controle da aeronave enquanto se aproximava do local do pouso, o que fez com que a aeronave caísse em uma zona rural há cerca de 300 quilômetros ao sul de Lima, capital do Peru. Além de agentes da Polícia Nacional, unidades de bombeiros voluntários foram ao local para ajudar a conter o incêndio nos destroços e começar a investigar o caso.

*Com informações da EFE