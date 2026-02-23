Jovem Pan > Notícias > Mundo > Queda de helicóptero militar deixa 15 mortos no sul do Peru

Queda de helicóptero militar deixa 15 mortos no sul do Peru

Aeronave de fabricação russa havia perdido contato no domingo (22) e foi encontrada sem sobreviventes; sete das vítimas eram menores de idade

  • Por Jovem Pan*
  • 23/02/2026 12h54 - Atualizado em 23/02/2026 13h01
Divulgação / AIRPOWERSTERMARK Foto ilustrativa do helicóptero Mi-17 Foto ilustrativa do helicóptero Mi-17

Quinze pessoas, incluindo sete menores de idade, morreram no Peru após a queda de um helicóptero militar que havia desaparecido na região de Arequipa, no sul do país. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (23) pela Força Aérea Peruana (FAP).

“Após a intensificação das operações de busca, patrulhas das forças especiais e da polícia localizaram o helicóptero Mi-17, que havia perdido contato por rádio na tarde de domingo”, afirmou a FAP em um comunicado.

“As equipes de resgate confirmaram a morte dos quatro tripulantes e dos 11 passageiros a bordo”, acrescentou a nota oficial, reiterando que sete das vítimas eram menores de 18 anos.

A aeronave, de fabricação russa, foi dada como desaparecida ainda na tarde de domingo (22), logo após decolar da cidade de Pisco, na região de Ica. O voo tinha como destino a cidade de Chala, em Arequipa, localizada a cerca de 1.100 km ao sul da capital, Lima.

As equipes de socorro localizaram os destroços do helicóptero no próprio município de Chala.

*Com informações da AFP

