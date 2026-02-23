Queda de helicóptero militar deixa 15 mortos no sul do Peru

Aeronave de fabricação russa havia perdido contato no domingo (22) e foi encontrada sem sobreviventes; sete das vítimas eram menores de idade

Divulgação / AIRPOWERSTERMARK Foto ilustrativa do helicóptero Mi-17



Quinze pessoas, incluindo sete menores de idade, morreram no Peru após a queda de um helicóptero militar que havia desaparecido na região de Arequipa, no sul do país. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (23) pela Força Aérea Peruana (FAP).

“Após a intensificação das operações de busca, patrulhas das forças especiais e da polícia localizaram o helicóptero Mi-17, que havia perdido contato por rádio na tarde de domingo”, afirmou a FAP em um comunicado.

“As equipes de resgate confirmaram a morte dos quatro tripulantes e dos 11 passageiros a bordo”, acrescentou a nota oficial, reiterando que sete das vítimas eram menores de 18 anos.

A aeronave, de fabricação russa, foi dada como desaparecida ainda na tarde de domingo (22), logo após decolar da cidade de Pisco, na região de Ica. O voo tinha como destino a cidade de Chala, em Arequipa, localizada a cerca de 1.100 km ao sul da capital, Lima.

As equipes de socorro localizaram os destroços do helicóptero no próprio município de Chala.

*Com informações da AFP