Presidente da Coreia do Sul faz montagem de IA com Lula: ‘Dois meninos operários’

Os dois presidentes tiveram origem humilde

  • 23/02/2026 11h51
Reprodução/X Lula e o presidente da Coreia do Sul em vídeo de IA Lula e o presidente da Coreia do Sul em vídeo de IA

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, publicou uma montagem nas redes sociais nesta segunda-feira (23), feita com IA, em que aparece abraçando Lula (PT) enquanto criança.

“Dois meninos operários se tornaram presidentes e se encontraram”, começa o texto que acompanha o vídeo. “Carregam feridas, mas não são cicatrizes; Do trabalho, extraíram a sabedoria da vida”, diz um trecho.

A publicação foi feita após os dois líderes se encontrarem em Seul. Lula é o primeiro presidente brasileiro em mais de 20 anos a fazer uma visita de Estado à Coreia do Sul. Os dois presidentes abordaram, em particular, o comércio de alta tecnologia.

Os dois presidentes tiveram origem humilde: Lee trabalhou em uma oficina têxtil para sustentar a família, enquanto o brasileiro precisou abandonar a escola para trabalhar e ajudar a família.

“Ao ascender na vida como um jovem trabalhador, você demonstrou, com a sua própria trajetória, que a democracia é o instrumento mais poderoso de desenvolvimento social e econômico”, afirmou Lee em comunicado divulgado antes do encontro.

“Seu caminho na vida e na política, sempre um passo à frente, ressoa profundamente com a minha própria trajetória”, acrescentou.

“Não tenho dúvida de que, com sua integridade, determinação e coragem indomável, o Brasil continuará florescendo”, concluiu.

Lee e Lula se conheceram durante a reunião de cúpula do G7 no ano passado, no Canadá, e conversaram sobre suas infâncias difíceis.

Lula chegou a Seul após uma visita à Índia, onde participou de um encontro de cúpula sobre inteligência artificial e assinou acordos comerciais com o primeiro-ministro Narendra Modi.

O Brasil é um dos principais parceiros comerciais da Coreia do Sul na América Latina.

*com informações da AFP

