Presidente da Coreia do Sul faz montagem de IA com Lula: ‘Dois meninos operários’
Os dois presidentes tiveram origem humilde
O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, publicou uma montagem nas redes sociais nesta segunda-feira (23), feita com IA, em que aparece abraçando Lula (PT) enquanto criança.
“Dois meninos operários se tornaram presidentes e se encontraram”, começa o texto que acompanha o vídeo. “Carregam feridas, mas não são cicatrizes; Do trabalho, extraíram a sabedoria da vida”, diz um trecho.
두 소년공이 대통령이 되어 만났습니다.
상처를 가졌지만
흉터가 아니고,
노동에서
삶의 지혜를 얻었고,
역경을 겪었으나
국민이 구해주셨습니다.
그래서 우리는 형제입니다.
형제 룰라 대통령 (@LulaOficial)에게 이 영상을 선물합니다. pic.twitter.com/nXQYkVdpFg
— 이재명 (@Jaemyung_Lee) February 23, 2026
A publicação foi feita após os dois líderes se encontrarem em Seul. Lula é o primeiro presidente brasileiro em mais de 20 anos a fazer uma visita de Estado à Coreia do Sul. Os dois presidentes abordaram, em particular, o comércio de alta tecnologia.
Os dois presidentes tiveram origem humilde: Lee trabalhou em uma oficina têxtil para sustentar a família, enquanto o brasileiro precisou abandonar a escola para trabalhar e ajudar a família.
“Ao ascender na vida como um jovem trabalhador, você demonstrou, com a sua própria trajetória, que a democracia é o instrumento mais poderoso de desenvolvimento social e econômico”, afirmou Lee em comunicado divulgado antes do encontro.
“Seu caminho na vida e na política, sempre um passo à frente, ressoa profundamente com a minha própria trajetória”, acrescentou.
“Não tenho dúvida de que, com sua integridade, determinação e coragem indomável, o Brasil continuará florescendo”, concluiu.
Lee e Lula se conheceram durante a reunião de cúpula do G7 no ano passado, no Canadá, e conversaram sobre suas infâncias difíceis.
Lula chegou a Seul após uma visita à Índia, onde participou de um encontro de cúpula sobre inteligência artificial e assinou acordos comerciais com o primeiro-ministro Narendra Modi.
O Brasil é um dos principais parceiros comerciais da Coreia do Sul na América Latina.
*com informações da AFP
