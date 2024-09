Queda de helicóptero que matou presidente do Irã foi causada pelo mau tempo

Ebrahim Raisi morreu no último mês de maio, o que obrigou a realização de novas eleições, que levou Masoud Pezeshkian ao poder

A investigação sobre o acidente de helicóptero no último mês de maio em que morreu o então presidente do Irã, Ebrahim Raisi, concluiu que o acidente se deveu ao mau tempo e a um nevoeiro, segundo informaram neste domingo os meios de comunicação estatais. “A principal causa do acidente de helicóptero foram as complexas condições climáticas e atmosféricas da região na estação da primavera”, afirma o relatório final da investigação realizada por um comitê militar, destacou a emissora de televisão estatal “IRIB”. O relatório indica que “a formação repentina de uma espessa e densa massa de névoa” causou a queda do helicóptero ‘Bell 212’ em que Raisi viajava junto com o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, e outros seis passageiros, na província de Azerbaijão Oriental.

Os membros do comitê, formado por especialistas militares e estatais, examinaram as condições técnicas, de engenharia, eletrônicas e de navegação do helicóptero acidentado e não encontraram falhas no aparelho ou em sua manutenção desde que foi adquirido. O Estado-Maior das Forças Armadas iranianas já haviam afirmado em maio que não encontraram sinais suspeitos no acidente e que o aparelho seguiu o plano de voo, não apresentava buracos de bala e apenas pegou fogo depois de se chocar com o solo. Após três dias de funerais em diversas cidades do país, Raisi foi sepultado ontem em um importante mausoléu religioso da cidade de Mashad. A morte de Raisi levou a eleições presidenciais antecipadas, vencidas pelo reformista Masoud Pezeshkian, que tomou posse no último dia 30 de julho.

