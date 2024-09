Rússia abate dois drones ucranianos em Moscou e intercepta outros 158

Prefeito da capital russa, Sergei Sobyanin, disse que os destroços de um dos drones que foram derrubados na cidade provocaram um incêndio em uma refinaria de petróleo

Emergency services of Ukraine / AFP Serviços de emergência no local do ataque russo em Kharkiv, na Ucrânia



O Ministério da Defesa da Rússia anunciou neste domingo (1) que conseguiu derrubar um total de 158 drones ucranianos, com dois deles sendo abatidos diretamente sobre Moscou e outros nove nas proximidades da capital. A interceptação ocorreu em pelo menos 15 regiões diferentes do país. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, informou que os destroços de um dos drones que foram derrubados na cidade provocaram um incêndio em uma refinaria de petróleo. Desde o começo deste ano, a Ucrânia tem intensificado seus ataques aéreos, focando em refinarias e terminais de petróleo, como parte de uma estratégia para conter as ações do Kremlin. Além disso, o Ministério da Defesa da Rússia declarou que tomou o controle das cidades de Pivnichne e Vyimka, localizadas na região de Donetsk, na Ucrânia.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA