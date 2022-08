Queda de raio mata três pessoas perto da Casa Branca

Segundo o National Lightning Safety Council, 23 pessoas são mortas por raios por ano nos Estados Unidos

EFE/Kevin Dietsch / Pool Raio caiu perto da estátua equestre do sétimo presidente dos EUA, Andrew Jackson



A queda de um raio próximo da Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos, causou a morte de ao menos três pessoas. O raio caiu perto da estátua equestre do sétimo presidente dos EUA, Andrew Jackson, localizada no Lafayette Park, durante uma tempestade de verão repentina. Como resultado, quatro pessoas que se abrigavam da chuva sob as árvores ficaram gravemente feridas, relatou o porta-voz dos bombeiros da capital americana, Vito Maggiolo, nesta sexta-feira, 6. As vítimas foram encaminhadas para o hospital em estado crítico. A polícia confirmou a morte de um homem de 29 anos, cuja identidade não foi revelada, e de um casal de idosos, James Mueller, de 76 anos, e sua esposa Donna, de 75 anos, que comemoravam seu 56º aniversário de casamento, de acordo com a emissora “Fox News”. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, expressou “tristeza” pelas mortes “trágicas”. “Nossos corações estão com as famílias que perderam entes queridos e oramos por aqueles que ainda estão lutando por suas vidas”, afirmou. A pessoa que ainda está hospitalizada é uma mulher, mas sua identidade não foi divulgada. De acordo com o National Lightning Safety Council, 23 pessoas são mortas por raios por ano nos Estados Unidos.

WATCH: Fox weather camera captured this incredible lightning strike around the time the 4 people were struck near White House. https://t.co/9liRqW7tqx @fox5dc pic.twitter.com/fsXTKCpYQq — Lindsay Watts (@LindsayAWatts) August 5, 2022

*Com informações da EFE