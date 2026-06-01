Quem é Daniel Perez, indicado de Trump para a Embaixada dos EUA no Brasil

Aliado à agenda do republicano, ele é o atual presidente da Câmara dos Deputados da Flórida

Reprodução/X @Daniel_PerezFL Daniel Perez se descreve como 'cubano-americano de primeira geração'



A Casa Branca comunicou nesta segunda-feira (1º) que o presidente norte-americano, Donald Trump, enviou ao Senado a indicação do deputado estadual Daniel Perez para assumir a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Do Partido Republicano, o parlamentar está no comando da Câmara dos Deputados da Flórida desde 2024.

Filho de imigrantes cubanos, Perez se descreve como “cubano-americano de primeira geração”. Ele nasceu em 22 de junho de 1987, em Nova York. Seis anos depois, em 1993, a família mudou-se para o subúrbio de Westchester, na Flórida. Formado pela Faculdade de Direito da Universidade Loyola Nova Orleans, o deputado também trabalha como consultor jurídico interno da empresa de plano de saúde Doctors Health Care Plans, Inc.

Perez foi eleito para a Câmara dos Representantes da Flórida em 2017. Segundo o seu site oficial, o deputado defendeu “leis importantes” ligadas ao bem-estar infantil, saúde, estabilidade familiar, educação e integridade eleitoral.

Nas últimas semanas, Perez tem protagonizado embates com o governador da Flórida, Ron DeSantis. O parlamentar impediu o avanço de projetos do seu colega de partido.

Por meio das redes sociais, o deputado demonstra estar aliado à agenda de Trump e utiliza expressões associadas ao movimento “Make America Great Again” (Faça a América Grande Novamente, em tradução livre), ou MAGA. Em janeiro, Perez manifestou-se a favor da operação dos Estados Unidos na Venezuela, que resultou na captura do ex-líder Nicolás Maduro.

Para assumir o comando da Embaixada em Brasília, além da aprovação no Senado norte-americano, Perez precisa receber o agrément do governo brasileiro.

Embaixada

O posto de embaixador norte-americano no Brasil está vago desde o encerramento do mandato do ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, em janeiro de 2025. A missão diplomática em Brasília é liderada pelo encarregado de negócios Gabriel Escobar. Ele será substituído, a partir de julho, por Natasha Franceschi.

Anteriormente, a advogada Elizabeth Bagley comandava a Embaixada dos Estados Unidos. Indicada por Biden, ela deixou o Brasil antes da posse de Trump.