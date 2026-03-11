Quem são os assessores dos EUA que vieram discutir PCC e CV no Brasil

Entre eles está Darren Beattie, que visitará o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papuda na próxima semana

Divulgação/Departamento de Estado Darren foi professor de teoria política na Universidade de Duke e Humboldt em Berlim



Assessores do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, vieram ao Brasil no ano passado e conversaram com autoridades sobre a atuação de organizações criminosas no Brasil e em outros países. A informação foi noticiada em primeira mão pelo repórter Eliseu Caetano, no Jornal da Manhã, da Jovem Pan News.

Entre eles está Darren Beattie, que chegou ao Departamento de Estado em outubro do ano passado. Ele já tinha sido redator de discursos e assessor político da Casa Branca, além de ter sido nomeado pelo presidente para a Comissão para a Preservação do Patrimônio Americano no Exterior, segundo o site do Departamento de Estado. Ele visitará o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papuda na próxima semana.

Ele foi professor de teoria política na Universidade de Duke e Humboldt em Berlim. Ricardo Pita foi outro assessor que veio ao Brasil. Ele é conselheiro sênior do Departamento de Assuntos do Hemisfério Ocidental, em posição auxiliar.

Joshua Johnson, membro do Escritório de Serviços Externos do Departamento de Estado, também esteve no Brasil para conversar com as autoridades brasileiras.

Entre os interlocutores procurados pelos auxiliares de Rubio está o promotor de Justiça Lincoln Gakiya. Ele é uma das referências internacionais no combate ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Os membros do governo Donald Trump estiveram em Brasília e em São Paulo. Na capital federal, também conversaram com policiais federais.

Gakiya, que é integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MP-SP, disse ao site da Jovem Pan que falou com os assessores de Rubio sobre a atuação do PCC no Brasil e internacionalmente.