Quem são os passageiros do submarino em expedição ao Titanic que desapareceu no Oceano Atlântico

Submersível sumiu no domingo, 19; equipes de buscas tentam localizar a embarcação que tem 96 horas de suporte de vida disponível para uma tribulação de cinco pessoas

Reprodução/Instagram/@actionaviationchairman, Reprodução/Linkedin/Paul-Henry Nargeolet e Reprodução/Site/Engro Empresário britânico, Hamish Harding, nadador Paul-Henry Nargeolet e empresário paquistanês, Shahzada Dawood, estão entre os desaparecidos no submarino do Titanic



Desde segunda-feira, 19, quando foi informado o desaparecimento de um submersível que levava turistas para ver os destroços do Titanic, buscas estão sendo realizadas para conseguir resgatar os tripulantes e passageiros em segurança. Ontem, já havia sido confirmada a identidade de uma das pessoas que estavam a bordo, o empresário britânico Hamish Harding. Mais tarde, houve a confirmação de mais três pessoas: Paul-Henry Nargeolet, maior especialista no naufrágio do Titanic e ex-comandante da Marinha Francesa, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho, Sulaiman Dawood. Apesar da confirmação ter sido feita por familiares, amigos e empresas, as autoridades ainda não os identificaram publicamente. O Titan, submarino que desapareceu no Oceano Atlântico, tem capacidade para cinco pessoas, sendo um espaço para o piloto, três convidados pagantes e um funcionário da empresa de turismo. A embarcação pesa 10.432 kg e pode atingir a profundidade de até 4.000 metros. Ela tem 96 horas de suporte de vida disponíveis para cinco pessoas. O oxigênio deve acabar por volta do meio da manhã desta quinta-feira, 22. Nesta terça-feira, 20, os Estados Unidos enviaram um veículo submersível para a área do Oceano Atlântico na esperança de localizar o Titan e resgatar os passageiros.

Hamish Harding

O britânico Hamish Harding, de 58 anos, é presidente da empresa de jatos particulares Action Aviation, fundada em 2004. Formado em Ciências Naturais e Engenharia Química pela Universidade de Cambridge, não tem medo de aventuras radicais, seja no espaço ou nas profundezas dos oceanos, e possui vários recordes no Guinness. No sábado, 17, antes de embarcar, ele compartilhou nas redes sociais a felicidade em estar na expedição. “Tenho orgulho de finalmente anunciar que me juntei à Expedição OceanGate para sua Missão RMS TITANIC como especialista de missão no submarino que está mergulhando até o Titanic”, escreveu.

Em maio de 2021, ele se descreveu no Instagram como um “marido, pai de dois filhos, explorador apaixonado” residente em Dubai. Harding foi ao espaço há um ano, a bordo do foguete New Shepard da Blue Origin, para um voo de 10 minutos, a quinta missão tripulada bem-sucedida lançada pela empresa de Jeff Bezos. Em julho de 2019, fez parte de uma equipe que completou a mais rápida volta ao mundo de avião até então, passando pelos dois polos em 46 horas, 40 minutos e 22 segundos. Quase dois anos depois, ele mergulhou com outro explorador, Victor Vescovo, na Fossa das Marianas, a área mais profunda dos oceanos conhecida até hoje, a bordo de um submarino de dois lugares. A missão foi a mais longa a essa profundidade (4 horas e 15 minutos) com a maior distância percorrida (4.600 metros). Ele tem dois filhos com sua esposa Linda. Um deles, Giles, tornou-se a pessoa mais jovem a viajar para o Polo Sul em 2020, aos 12 anos, segundo a revista Times.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Capt. Hamish Harding (@actionaviationchairman)

Paul-Henry Nargeolet

Paul-Henry Nargeolet é considerado o maior especialista no naufrágio do Titanic. Ele esteve presente na primeira expedição – realizada em 1987 – para recuperar os objetos do navio. Em 2012, durante uma entrevista, relatou como foi o primeiro mergulho aos destroços do navio mais conhecido do mundo. “Éramos três no submarino. Durante dez minutos não houve uma palavra. Normalmente fala-se muito em um submarino, mas a emoção era muito forte. Era magnífico. Tivemos a sorte de chegar à parte dianteira, percorremos o casco. Estávamos certos de que era o Titanic”, disse o especialista. Questionado sobre como é o local do naufrágio, ele relatou que “é a escuridão absoluta. Utilizamos projetores, mas é um pouco como as luzes de um carro, não chegam muito longe. A água é extremamente fria, entre zero e um grau, e há corrente mais ou menos forte. A visibilidade varia e, em alguns dias, parece que neva sobre o barco devido às partículas que descem, em geral da Corrente do Golfo”, disse Nargeolet, que também relatou que os adornos da quilha do navio ainda eram brilhantes, “limpos como se alguém os tivesse lustrado nesta mesma semana”. Ex-comandante da Marinha da França, ele liderou várias expedições e supervisionou a recuperação de 5.000 artefatos. A informação de que Nargeolet é um dos tripulantes do Titan foi compartilhada por Hamish Harding na publicação e divulgada pelo jornal britânico ‘The Guardian’. Ele seria o piloto do submersível.

Shahzada Dawood e Sulaiman Dawood

O empresário milionário Shahzada Dawood, de 48 anos, é vice-presidente da Engro Corporation – empresa que fabrica fertilizantes, alimentos e energia – e da Dawood Hercules Corporation, que fabrica produtos químicos. Ele e seu filho Sulaiman Dawood, de 19 anos, são os outros dois tripulantes do submarino desaparecido. A informação foi confirmada por Christina, esposa de Shahzada, e a outra filha do casal, Alina. “Estamos muito gratos pela preocupação demonstrada por nossos colegas e amigos e gostaríamos de pedir a todos que orem por sua segurança”, disseram em um comunicado. A família Dawood está entre as mais ricas do Paquistão. Shahzada Dawood nasceu no Paquistão, mas mudou-se muito cedo para o Reino Unido, onde se formou em Direito na Universidade de Buckingham. Atualmente ele permanece no país, morando em uma mansão em Surrey, no Sul da Inglaterra. Shahzada é membro do conselho da instituição de caridade Prince’s Trust, com sede no Reino Unido, e curador do Instituto Seit, uma organização de pesquisa na Califórnia.