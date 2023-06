Submarino do Titanic: o que se sabe sobre o desaparecimento e quantas horas os passageiros podem sobreviver

Passagem para a expedição custa US$ 250 mil; bilionário britânico está entre os tripulantes

Submersível que leva turistas aos destroços do Titanic desaparece no Oceano Atlântico



Um submarino da empresa de turismo OceanGate, que cobra US$ 250 mil (cerca de R$ 1,19 milhão, na cotação atual) por assento para levar as pessoas para ver os destroços do Titanic, desapareceu em meio ao Oceano Atlântico. A informação foi confirmada à TV britânica ‘BBC’. A empresa informou que não sabe quando o contato com a embarcação foi perdido, contudo, o percurso do submarino foi relatado como atrasado na noite deste domingo, 18, a cerca de 700 km ao sul de St John’s, na província canadense de Newfoundland. Ainda não está claro quantas pessoas estavam no submarino, mas sabe-se que o veículo tinha espaço reservado para cinco pessoas: o piloto, três convidados pagantes e um para o que a empresa chama de “especialista em conteúdo”. Até o momento, a identidade de um dos viajantes foi confirmada. Segundo a família, o bilionário e explorador britânico Hamish Harding, de 59 anos, estava na embarcação. No domingo, ele havia feito uma postagem em sua conta oficial no Instagram falando como estava feliz em participar da expedição.

“Estou orgulhoso de finalmente anunciar que me juntei à OceanGate para a sua Missão RMS TITANIC como especialista de missão no submarino que desce para o Titanic”, escreveu Harding. “Uma janela meteorológica acabou de abrir e vamos tentar um mergulho amanhã. Começamos a vapor de St. Johns, Canadá ontem e estamos a planejar começar as operações de mergulho por volta das 4 da manhã de amanhã”, acrescentou. Uma outra conta no Instagram informou que o “submarino teve um lançamento bem-sucedido e Hamish está atualmente mergulhando”. A Guarda Costeira de Boston disse à BBC na manhã desta segunda-feira, 19, que procura a embarcação. Na publicação, o bilionário britânico também informou que a missão tripulada ao navio mais famoso do mundo seria a única a ser realizada em 2023 e razão do pior inverno na região em 40 anos. Segundo Harding, na equipe do submarino estava uma dupla de exploradores lendários, que fizeram mais de 30 mergulhos no RMS Titanic desde os anos 80.

Acredita-se que o submersível desaparecido seja o Titan, um submarino do tamanho de um caminhão que acomoda cinco pessoas e geralmente mergulha com um suprimento de oxigênio para quatro dias. Ele é o único capaz de mergulhar fundo o suficiente para alcançar os destroços do Titanic. Segundo informações da empresa, a embarcação pesa 10.432 kg, pode atingir a profundidade de até 4.000 metros e tem 96 horas de suporte de vida disponível para uma tribulação de cinco pessoas. Em comunicado à BBC, a empresa de turismo informou que todo o seu foco está nos tripulantes do submersível e em suas famílias. “Estamos profundamente gratos pela ampla assistência que recebemos de várias agências governamentais e empresas de alto mar em nossos esforços para restabelecer o contato com o submersível”, disseram.

A OceanGate é uma empresa criada em 2009 que oferece passeio ao ponto do naufrágio do Titanic. A expedição leva em torno de oito dias e custa US$ 250 mil. No pacote também está incluso um mergulho de oito horas até os destroços da embarcação. As redes sociais da empresa informam que existe uma expedição em curso. De acordo com a emissora americana ‘CBS News’, a embarcação que levava os turistas aos destroços já tinha tido falhas de comunicação e ficado submersa. O caso aconteceu em novembro do ano passado. Na ocasião, o submarino ficou duas horas e trinta minutos perdido no fundo do Oceano Atlântico. O repórter David Progue, do canal norte-americano que participou da viagem exploratória, compartilhou seu relato e disse que o submersível da OcenGate não possui GPS e é guiado por mensagens de texto enviadas de um barco que fica na superfície da água. “As comunicações de alguma forma foram interrompidas. O submarino nunca encontrou os destroços”, disse o jornalista na reportagem. Progue também disse que antes de embarcar os turistas precisam assinar alguns termos, entre eles um que fala sobre a viagem ser feita em “um submersível experimental, que não foi aprovado nem certificado por nenhum órgão regulador e pode resultar em danos físicos, psicológicos, ou morte”. A empresa privada disse estar “explorando e mobilizando todas as opções para trazer a tripulação de volta com segurança” e que “todo o foco está nos tripulantes do submersível e suas famílias”. O Titanic afundou em 14 de abril de 1912 no Oceano Atlântico durante sua viagem inaugural de Southampton, na Inglaterra, para Nova York, nos Estados Unidos, e matou mais de 1.500 pessoas. A Jovem Pan entrou em contato com a OcenGate Expeditions, mas até a publicação desta matéria não teve retorno.