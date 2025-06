Rainha da Holanda ‘imita’ Trump durante encontro antes de reunião da Otan e gera polêmica

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Trump sorrindo e agradecendo, enquanto a rainha faz um gesto com a boca

Divulgação Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e rainha da Holanda, Máxima Zorreguieta



A rainha da Holanda, Máxima Zorreguieta, foi vista fazendo gestos com a boca após uma foto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes de uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Essa cena gerou uma série de comentários nas redes sociais, onde muitos internautas especularam que ela estaria imitando o presidente americano. Trump chegou à Holanda com o objetivo de discutir o aumento dos investimentos militares por parte de países europeus e do Canadá. Durante sua estadia, ele se hospedou no palácio de Huis ten Bosch e foi recebido para um café da manhã pelo rei Willem-Alexander e pela rainha Máxima.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Trump sorrindo e agradecendo, enquanto a rainha faz um gesto com a boca. As reações foram diversas, com alguns sugerindo que ela estava imitando Trump, enquanto outros defendiam que ela pronunciou “gelukkig”, que significa feliz em holandês. Na cúpula da Otan, os líderes presentes concordaram em elevar a meta de gastos em defesa para 5% do PIB de cada país até 2035. Essa decisão foi impulsionada pela pressão de Trump, que tem insistido para que as nações europeias e o Canadá aumentem seus investimentos na aliança militar.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA