Xuxa será apresentadora de novo reality com drag queens no Amazon Prime Video

Junto com Ikaro Kadoshi, a eterna rainha dos baixinhos vai comandar a competição ‘Caravana das Drags’, uma formato inédito e exclusivo da plataforma de streaming

Divulgação/Amazon Prime Video/06.10.2021 Xuxa e Ikaro Kadoshi serão os apresentadores de 'Caravana das Drags'



A Amazon Prime Video divulgou nesta quarta-feira, 6, que Xuxa Meneghel será a apresentadora do novo reality “Caravana das Drags”. A eterna rainha dos baixinhos vai dividir a apresentação da atração com a drag queen Ikaro Kadoshi. Com um formato original pensado para a plataforma de streaming, a atração nada mais é do que uma competição entre artistas drag brasileiras que vão viajar pelo Brasil em um ônibus que promete não passar despercebido. Em cada parada, as participantes vão enfrentar desafios inspirados nas tradições culturais da cidade. Além de comandarem a atração, as apresentadoras também assumirão o posto de juradas junto com convidados especiais. A cada episódio, uma drag será eliminada. A data de estreia ainda não foi divulgada.

“Estamos empolgados com esta ideia incrível para um reality show que junta viagens e uma competição para celebrar a arte drag, tudo isso enquanto levamos o público para conhecer diversos locais do Brasil em grande estilo. Nos sentimos muito sortudos por ter Xuxa e Ikaro como apresentadoras e poder reunir drags de diversas cidades diferentes. Mais do que uma competição entre artistas talentosas, acreditamos que ‘Caravana das Drags’ mostrará a diversidade e pluralidade do nosso país”, comentou Malu Miranda, responsável pelos conteúdos originais brasileiro no Amazon Studios. Vale lembrar que em agosto deste ano foi especulado que Xuxa comandaria uma versão brasileira do sucesso “RuPaul’s Drag Race”, disponível na Netflix, mas o anúncio da Amazon mostra que os rumores estavam errados.