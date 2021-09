Rainha Elizabeth II envia mensagem em homenagem às vítimas do 11 de setembro

Em pronunciamento endereçado a Biden, a chefe de Estado exaltou a ‘resiliência das comunidades que se uniram na reconstrução’ e relembrou sua visita ao local em 2010

Reuters Rainha Elizabeth II enviou mensagem a Biden prestando homenagem às vítimas do ataque de 11 de setembro de 2001



A Rainha Elizabeth II enviou neste sábado, 11, uma mensagem ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no aniversário de 20 anos do ataque que atingiu as torres gêmeas do World Trade Center em 2001. A rainha afirmou que seus pensamentos e suas orações, assim como o de toda a sua família e de todos os britânicos, estão com as vítimas, os sobreviventes e todas as famílias afetadas pelo atentado. “Minha visita ao local do World Trade Center está gravada na minha memória. Isso me lembra que, assim como honramos aqueles de muitas nações, crenças e origens que perderam suas vidas, também prestamos homenagem à resiliência e determinação das comunidades que se uniram para reconstruir”, disse a rainha por meio da conta oficial da Família Real no Twitter. Elizabeth ainda prestou homenagens às equipes de resgates que trabalharam na ocorrência. O Reino Unido perdeu 67 cidadãos no ataque realizado pela Al-Qaeda.