Rainha Elizabeth participa do seu 1º compromisso presencial de 2021

A monarca deixou o Castelo de Windsor nos primeiros dias de relaxamento do lockdown no Reino Unido e logo após tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19

EFE/EPA/Zachary August / AUSTRALIA HIGH COMMISSION / MOD HANDOUT Além do Reino Unido, Elizabeth II também é rainha da Austrália e outros 14 países que compõem a Commonwealth



Desde que o Reino Unido decretou lockdown para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus em dezembro de 2020, a rainha Elizabeth II estava cumprindo um rígido isolamento social no Castelo de Windsor, de onde continuou exercendo as suas funções reais exclusivamente através de chamadas de vídeo. Após a flexibilização das medidas restritivas no país, a monarca de 94 anos apareceu em público pela primeira vez em cinco meses nesta quarta-feira, 31, quando compareceu a um memorial na cidade de Runnymede, na Inglaterra, para celebrar o centenário da Força Aérea Real Australiana. Segundo o jornal britânico The Sun, a rainha teria tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19 naquele mesmo dia, pouco antes de participar do seu primeiro compromisso presencial de 2021. Ela e o seu marido, o príncipe Philip, já tinham recebido a primeira injeção em janeiro. Elizabeth II também é rainha da Austrália e outras 14 nações que integram a chamada Commonwealth.