Príncipe Phillip deixa hospital em Londres após um mês internado

O marido da rainha Elizabeth II, de 99 anos, foi inicialmente hospitalizado para tratar uma infecção, mas depois acabou passando também por uma cirurgia cardíaca

EFE/EPA/NEIL HALL O príncipe Phillip deixou o hospital em uma BMW preta; ruas nos arredores foram fechadas para a sua passagem



O príncipe Phillip recebeu alta nesta terça-feira, 16, e deixou o Hospital King Edward VII em Londres após 28 dias de internação. O Duque de Edimburgo foi hospitalizado em 16 de fevereiro para o tratamento de uma infecção, mas duas semanas depois foi transferido para o Centro Médico St. Bartholomew, onde passou por uma cirurgia cardíaca. Prestes a completar 100 anos de idade, ele e a rainha Elizabeth II passaram os últimos meses no Castelo de Windsor, com um número reduzido de funcionários, devido à pandemia do novo coronavírus. Os dois receberam a vacina contra a Covid-19 em janeiro.

*Com informações da EFE