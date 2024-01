Rapper é acusado de manter mulher em cativeiro por mais de quatro anos

Vítima conseguiu entrar em contato com a polícia por um notebook; ele nega as acusações e afirma que mantinha um relacionamento com a acusadora

Divulgação/Departamento de Polícia de Houston Lee Harper foi acusado de manter mulher em condições degradantes



O rapper Lee Carter, de 52 anos, está sendo acusado de sequestrar e manter em cativeiro uma mulher sem-teto por mais de quatro anos. Segundo informações, a vítima foi mantida presa na garagem da casa do rapper, localizada em Houston, nos Estados Unidos. As condições em que a mulher foi encontrada eram precárias. De acordo com o Gabinete do Promotor Distrital do Condado de Harris, a vítima conseguiu entrar em contato com a polícia através do notebook do rapper, informando que estava sendo mantida contra sua vontade. No entanto, não foram divulgados detalhes sobre como ela teve acesso ao aparelho.

A mulher foi encontrada em condições desumanas na garagem, trancada em um quarto com um vaso sanitário improvisado, um colchão sujo e alguns pacotes de batatas fritas. Ela estava desnutrida, pesando apenas 30 kg, e vestia roupas sujas e fedorentas. A vítima também relatou que era forçada a fazer sexo com Lee Carter, que a drogava. Apesar de ter sido encontrada em abril, a prisão do rapper só ocorreu na semana passada. Ele foi acusado de sequestro qualificado e conseguiu pagar uma fiança de US$ 100 mil para ser liberado. A mulher contou às autoridades que foi sequestrada pelo rapper há cerca de quatro ou cinco anos, quando estava pedindo esmola em Houston. A defesa de Lee Carter alega que a mulher é sua companheira e que eles têm um relacionamento romântico, negando as acusações de sequestro e abuso.