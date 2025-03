Rebeldes houthis do Iêmen ameaçam responder após bombardeios americanos

Bombardeios, que tiveram como alvos Sanaa, além de Saada e a cidade de Rada’a, deixaram 31 mortos e 101 feridos

EFE/EPA/YAHYA ARHAB Os militantes, que controlam várias áreas do Iêmen, incluindo a capital, afirmaram que os ataques de sábado à noite "não ficarão sem resposta"



Os rebeldes houthis no Iêmen ameaçaram neste domingo (16) responder aos bombardeios americanos contra vários redutos do grupo, incluindo a capital, Sanaa, que deixaram pelo menos 31 mortos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu no sábado (15) o “inferno” aos “terroristas houthis” após suas ameaças de atacar embarcações comerciais e Israel, e pediu ao Irã que interrompa o apoio ao grupo rebelde. O Irã respondeu condenando os ataques “bárbaros” contra o Iêmen e advertiu que adotaria represálias contra qualquer ofensiva.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os militantes houthis, que controlam várias áreas do Iêmen, incluindo a capital Sanaa, afirmaram que os ataques americanos de sábado à noite “não ficarão sem resposta”. “Nossas Forças Armadas estão prontas para responder escalada por escalada”, afirma um comunicado divulgado pelo escritório político dos rebeldes, considerados como “organização terrorista estrangeira” pelos Estados Unidos. Segundo o Ministério da Saúde houthi, os bombardeios tiveram como alvos Sanaa, além de Saada e a cidade de Rada’a, na província de Al Bayda.

Os ataques , “a maioria crianças e mulheres”, segundo o porta-voz do ministério, Anis Al Asbahi. Um fotógrafo da AFP na capital iemenita ouviu três explosões e observou colunas de fumaça em uma zona residencial ao norte de Sanaa. Estes foram os primeiros ataques americano.

*Com informações da AFP

Publicado por Matheus Lopes