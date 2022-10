Rei Charles III vende 14 cavalos de corrida de Elizabeth II e fatura R$ 6 milhões

Monarca, que morreu aos 96 anos em setembro, amava animais e tinha 37 cavalos

O Rei Charles III faturou aproximadamente R$ 6,1 milhões com a venda de 14 cavalos de corrida que eram da Rainha Elizabeth II. A monarca, que morreu aos 96 anos em 8 de setembro deste ano, amava animais e tinha 37 cavalos. Inclusive, a rainha venceu o Gold Cup no Royal Ascot com a égua Estimate, em 2013. Entre os cavalos vendidos esta o Love Affairs, que foi o último vencedor da rainha em Goodwood. Outro que foi comprado, por cerca de R$ 920 mil, foi o Tactical, que conquistou o Royal Ascot de 2020. Além deles, Just Fine saiu por R$ 1,8 milhão. Agora, após a venda, a família tem ainda 23 animais. A expectativa é vender todos eles em ate três anos.