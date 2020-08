Rei Juan Carlos está na República Dominicana, diz imprensa espanhola

O monarca emérito deixou a Espanha após a revelação de supostos negócios escusos em que ele estaria envolvido na Suíça

O destino do rei emérito da Espanha, Juan Carlos I, deve ser a República Dominicana. Segundo a imprensa espanhola, ele estaria no país desde domingo (2). O antigo monarca, de 83 anos, escreveu ao rei Felipe VI manifestando a decisão de viver fora da Espanha após a divulgação, nas últimas semanas, de supostos negócios escusos em que estaria envolvido na Suíça, que ameaçavam prejudicar a imagem da monarquia espanhola. Ontem, alguns veículos de imprensa portugueses publicaram informações de que Juan Carlos I estava se mudando para Estoril, cidade litorânea onde passou a infância, quando os pais estavam exilados. A informação, no entanto, foi negada por fontes oficiais.

Segundo os jornais espanhóis ABC e La Vanguardia, Juan Carlos I viajou no fim de semana para Sanxenxo, no noroeste espanhol, onde tem amigos de confiança. Dali cruzou a fronteira até a cidade do Porto, de onde embarcou em um avião com direção a Santo Domingo, capital da República Dominicana. As duas publicações afirmam que o antigo chefe de Estado da Espanha estaria em um complexo hoteleiro, chamado Casa de Campo, localizado na cidade costeira de La Romana, a cerca de 100 quilômetros da capital. As instalações seriam de propriedade de José Fanjul, empresário de origem cubana, que é amigo do rei emérito.

O anúncio da mudança para fora da Espanha culmina um período de deterioração da imagem do monarca. O debate sobre a inviolabilidade do chefe de Estado espanhol foi retomado no mês passado devido a novas informações sobre o suposto dinheiro escondido que o rei emérito teria na Suíça e a doação que ele fez de 65 milhões de euros à empresária alemã Corinna Larsen – apontada por alguns veículos de imprensa como sua amante – fora do controle fiscal espanhol.

