Reino Unido anuncia restrições para combater variante Ômicron após casos confirmados

Primeiro-ministro britânico definiu que o uso de máscara volta a ser obrigatório, restringiu voos e adotou novas medidas segurança para receber estrangeiros

REUTERS/Peter Nicholls Boris Johnson disse que o Reino Unido adorará novas restrições em aeroportos



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou neste sábado, 27, uma série de restrições que o Reino Unido terá que seguir para combater a variante Ômicron do novo coronavírus, entre elas, volta a ser obrigatório do uso de máscara em estabelecimentos comerciais e transporte público, além de testes de detecção para viajantes. O chefe de governo, que antes do verão flexibilizou todas as limitações até então vigentes, concedeu entrevista coletiva e destacou a importância de se “ganhar tempo” minimizando os contágios até que os especialistas determinem quais são os efeitos dessa nova variante.

Johnson reforçou que o governo “não irá proibir as viagens”, mas, a partir de agora e, pelo menos, até que sejam revistas as medidas em três semanas, as pessoas vacinadas que chegarem ao Reino Unido deverão realizar teste PCR no fim do segundo dia da chegada e seguirem isoladas até que saia um resultado negativo. Até então, as pessoas que estavam vacinadas e chegavam de territórios permitidos, só precisavam fazer um teste de antígenos, obrigatoriedade que segue para aquelas pessoas que não foram imunizadas. Todos os casos positivos deverão se confinar por dez dias. Os familiares e pessoas próximas daqueles que tiverem detectada a infecção pela variante Ômicron, estejam ou não vacinadas, precisarão passar por período de quarentena, conforme explicou Johnson.

Além disso, o premiê disse que serão endurecidas “as normas sobre as máscaras em lojas e no transporte público”, assim como em outros espaços fechados. Atualmente, o item de proteção é considerado de uso voluntário. Apesar de admitir que ainda não se sabe sobre a eficácia das vacinas contra a nova variante, Johnson cobrou que toda a população receba a dose de reforço de algum dos imunizantes. Neste sábado, o ministro da Saúde local, Sajid Javid, falou que foram detectados dois casos de infecção pela variante Ômicron do novo coronavírus, em pessoas que já estão cumprindo período de isolamento. O titular da pasta indicou que os registros aconteceram na localidade de Chelmsford, no condado de Essex, na região central da Inglaterra, que fica próxima a Londres e Nottingham.

Voos sofrem restrições

O ministro explicou ainda que outros quatro países foram incluídos na lista de alerta pelo governo britânico, são eles: Angola, Malaui, Moçambique e Zâmbia, que se juntaram a África do Sul (onde a ômicron foi inicialmente detectada), Botsuana, Lesoto, Namíbia, Suazilândia e Zimbábue. Assim, a partir deste domingo, 28, apenas cidadãos locais que estão nessas nações podem entrar no Reino Unido, tendo que cumprir dez dias de quarentena. “Se alguém viajou para esses quatro países ou para qualquer outro da lista vermelha, nos últimos quatro dias, devem se isolar e realizar teste PCR”, pediu o ministro. A Ômicron foi anunciada na última sexta-feira, 26, como variante de risco pela Organização Mundial da Saúde e causa preocupação devido ao grande número de mutações da cepa original do novo coronavírus.

*Com informações da EFE.