Reino Unido aprova vacina da Pfizer contra Covid-19 e inicia aplicação na próxima semana

No Brasil, Ministério da Saúde já descartou imunizante por causa das condições especiais de armazenamento

ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/10/2020 Plano é imunizar idosos que moram em casas de repouso e os profissionais desses estabelecimentos



A Medicine & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), órgão equivalente à Anvisa no Reino Unido, concluiu seu processo de análise e anunciou, na manhã desta quarta-feira, 2, que aprovou uma vacina contra a Covid-19. De acordo com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a vacinação com o imunizante da Pfizer/BioNTech vai começar já na próxima semana. “É a proteção das vacinas que nos permitirá, em última instância, recuperar nossas vidas e fazer a economia andar novamente”, disse no Twitter. No Brasil, no entanto, o Ministério da Saúde já descartou a possibilidade de usar essa vacina por causa das condições especiais de armazenamento, como temperaturas abaixo de -70ºC.

O imunizante demonstrou ter 95% de eficácia contra a Covid-19, de acordo com os estudos divulgados nas últimas semanas. Com isso, o Reino Unido se torna o primeiro país do mundo a liberar o produto da Pfizer em um marco enorme nesta pandemia. A campanha de vacinação do país já está definida e vai começar na semana que vem. A Grã Bretanha espera receber 800 mil doses nos próximos dias e 10 milhões de doses até o final deste ano. O governo de Londres comprou 40 milhões de doses da Pfizer no total, o que será suficiente para imunizar quase um terço da população.

Leia também Plano de imunização prevê vacinação contra Covid-19 em quatro fases Vacina da Pfizer está fora do perfil buscado pelo Brasil, indica Ministério da Saúde Pfizer e Moderna solicitam uso de vacinas contra Covid-19 na Europa

O plano é começar com idosos que moram em casas de repouso e os profissionais desses estabelecimentos. Ainda existem desafios logísticos — mas os fabricantes confirmaram que a vacina pode ficar até cinco dias em uma geladeira comum. Na segunda etapa, idosos com mais de 80 anos e profissionais de saúde terão a preferência. A agenda de vacinação definida pelo NHS, o SUS britânico, vai seguir dando preferência para os mais velhos enquanto houver vacina. O governo conservador espera imunizar a população inteira do país, cerca de 65 milhões de pessoas, até abril do ano que vem.

O Reino Unido também comprou sete milhões de doses da Moderna, mas a principal expectativa continua sendo a vacina de Oxford. O contrato com a AstraZeneca prevê o fornecimento de 100 milhões de doses. Só assim será possível atender a toda população. A vacina não será obrigatória no país e o governo vai distribuir de graça por meio do NHS. Nesta quarta, o Reino Unido entra em uma nova fase de distanciamento social, com a reabertura do comércio não essencial. O segundo lockdown está finalmente encerrado, mas a maior parte do país permanece com regras duras de isolamento. O governo segue pedindo cautela para a população porque o risco de uma terceira onda no início do ano ainda é considerado grande.

*Com informações do correspondente Ulisses Neto