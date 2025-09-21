Jovem Pan > Notícias > Mundo > Reino Unido, Canadá e Austrália anunciam reconhecimento formal do Estado da Palestina

Reino Unido, Canadá e Austrália anunciam reconhecimento formal do Estado da Palestina

De acordo com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, objetivo de reconhecer é ‘reviver a esperança de paz’ para palestinos e israelenses; canadense Mark Carney afirma que ação é para ‘preservar’ a solução do conflito

  • Por Jovem Pan
  • 21/09/2025 10h43 - Atualizado em 21/09/2025 11h25
Reprodução/X/@Keir_Starmer Primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anuncia o reconhecimento formal do Estado da Palestina Primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anuncia o reconhecimento formal do Estado da Palestina

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou neste domingo (21) o reconhecimento formal do Estado da Palestina com o objetivo de “reviver a esperança de paz” para palestinos e israelenses sob uma solução de dois Estados.

“Diante do crescente horror no Oriente Médio, agimos para manter viva a possibilidade de paz e uma solução de dois Estados. Isso significa um Israel seguro e protegido ao lado de um Estado palestino viável”, disse o chefe do governo britânico em um vídeo pré-gravado e publicado nas redes sociais.

 

Canadá também reconhece o Estado da Palestina para ‘preservar’ a solução do conflito

O Canadá também reconheceu, neste domingo, o Estado da Palestina, em coordenação com outros países como Reino Unido, França e Portugal, como “um passo necessário para preservar a solução de dois Estados, dada a natureza insustentável da situação atual”.

Nas últimas semanas, o Canadá já havia indicado a intenção de reconhecer o Estado da Palestina, embora a ministra das Relações Exteriores do país, Anita Anand, tenha dito que a “normalização” das relações diplomáticas não ocorrerá até que as autoridades palestinas implementem uma série de reformas democráticas.

Austrália também reconhece o ‘independente e soberano Estado da Palestina

A Austrália “reconhece formalmente o independente e soberano Estado da Palestina”, anunciou neste domingo o primeiro-ministro Anthony Albanese.

“Ao fazê-lo, a Austrália reconhece as aspirações legítimas e antigas do povo palestino de ter um Estado próprio”, afirmou Albanese em um comunicado, pouco após anúncios similares do Reino Unido e do Canadá, uma medida que tenta aumentar a pressão sobre Israel para acabar com guerra em Gaza.

“O ato de reconhecimento de hoje reflete o compromisso de longa data da Austrália com uma solução de dois Estados, que sempre foi o único caminho para uma paz e segurança duradouras para os povos israelense e palestino”, acrescentou Albanese.

*Com informações da EFE
Publicado por Nícolas Robert

