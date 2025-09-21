Reino Unido, Canadá e Austrália anunciam reconhecimento formal do Estado da Palestina

De acordo com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, objetivo de reconhecer é ‘reviver a esperança de paz’ para palestinos e israelenses; canadense Mark Carney afirma que ação é para ‘preservar’ a solução do conflito

Reprodução/X/@Keir_Starmer Primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anuncia o reconhecimento formal do Estado da Palestina



O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou neste domingo (21) o reconhecimento formal do Estado da Palestina com o objetivo de “reviver a esperança de paz” para palestinos e israelenses sob uma solução de dois Estados.

“Diante do crescente horror no Oriente Médio, agimos para manter viva a possibilidade de paz e uma solução de dois Estados. Isso significa um Israel seguro e protegido ao lado de um Estado palestino viável”, disse o chefe do governo britânico em um vídeo pré-gravado e publicado nas redes sociais.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Canadá também reconhece o Estado da Palestina para ‘preservar’ a solução do conflito O Canadá também reconheceu, neste domingo, o Estado da Palestina, em coordenação com outros países como Reino Unido, França e Portugal, como “um passo necessário para preservar a solução de dois Estados, dada a natureza insustentável da situação atual”. Nas últimas semanas, o Canadá já havia indicado a intenção de reconhecer o Estado da Palestina, embora a ministra das Relações Exteriores do país, Anita Anand, tenha dito que a “normalização” das relações diplomáticas não ocorrerá até que as autoridades palestinas implementem uma série de reformas democráticas. Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025 Austrália também reconhece o ‘independente e soberano Estado da Palestina‘

A Austrália “reconhece formalmente o independente e soberano Estado da Palestina”, anunciou neste domingo o primeiro-ministro Anthony Albanese. “Ao fazê-lo, a Austrália reconhece as aspirações legítimas e antigas do povo palestino de ter um Estado próprio”, afirmou Albanese em um comunicado, pouco após anúncios similares do Reino Unido e do Canadá, uma medida que tenta aumentar a pressão sobre Israel para acabar com guerra em Gaza. “O ato de reconhecimento de hoje reflete o compromisso de longa data da Austrália com uma solução de dois Estados, que sempre foi o único caminho para uma paz e segurança duradouras para os povos israelense e palestino”, acrescentou Albanese.

My statement formally recognising the State of Palestine. pic.twitter.com/HtBmnIQGBS — Anthony Albanese (@AlboMP) September 21, 2025

*Com informações da EFE

