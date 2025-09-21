Netanyahu diz que um Estado palestino colocaria a existência de Israel em perigo

Primeiro-ministro israelense afirma que será contrário aos esforços de reconhecimento da Palestina na Assembleia Geral das Nações Unidas

EFE/ABIR SULTAN / POOL Netanyahu afirma que a criação de um Estado palestino colocaria em risco a sobrevivência de Israel



O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou neste domingo (21) que a criação de um Estado palestino colocaria em risco a sobrevivência de Israel e insistiu que será contrário aos esforços neste sentido na Assembleia Geral das Nações Unidas.

“Também precisaremos lutar, tanto na ONU quanto em todas as outras arenas, contra a falsa propaganda enganosa dirigida a nós e contra os apelos por um Estado palestino, que colocaria nossa existência em risco e serviria como uma recompensa absurda para o terrorismo”, disse Netanyahu ao seu gabinete. “A comunidade internacional nos ouvirá sobre este assunto nos próximos dias”, acrescentou, antes do início esta semana da Assembleia Geral da ONU.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert