Netanyahu diz que um Estado palestino colocaria a existência de Israel em perigo

Primeiro-ministro israelense afirma que será contrário aos esforços de reconhecimento da Palestina na Assembleia Geral das Nações Unidas

  • Por Jovem Pan
  • 21/09/2025 09h58
EFE/ABIR SULTAN / POOL benjamin netanyahu Netanyahu afirma que a criação de um Estado palestino colocaria em risco a sobrevivência de Israel

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou neste domingo (21) que a criação de um Estado palestino colocaria em risco a sobrevivência de Israel e insistiu que será contrário aos esforços neste sentido na Assembleia Geral das Nações Unidas.

“Também precisaremos lutar, tanto na ONU quanto em todas as outras arenas, contra a falsa propaganda enganosa dirigida a nós e contra os apelos por um Estado palestino, que colocaria nossa existência em risco e serviria como uma recompensa absurda para o terrorismo”, disse Netanyahu ao seu gabinete. “A comunidade internacional nos ouvirá sobre este assunto nos próximos dias”, acrescentou, antes do início esta semana da Assembleia Geral da ONU.

*Com informações da AFP
Publicado por Nícolas Robert

