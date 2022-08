Reino Unido é 1º país a aprovar vacina da Moderna para variante ômicron da Covid-19

Imunizante pode ser utilizado na dose de reforço para população com 50 anos ou mais

SAULO ANGELO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/11/2020 Vacina contra Covid-19, da Moderna, está sendo aprovada pelo mundo



O Reino Unido ganhou um reforço contra a Covid-19 nesta segunda-feira, 15. A Agência Reguladora de Medicamentos e Saúde aprovou a vacina projetada pela Moderna para a variante ômicron. O país está organizando uma “estratégia” de outono contra a doença e, é bem provável, que o imunizante seja fornecido para a população com 50 anos ou mais na dose de reforço. Os efeitos colaterais são “leves e auto-resolvidos”, de acordo com o executivo-chefe da Moderna, Stephane Bancel. Aproximadamente 70% das amostras de vírus Covid-19 mais recentes coletadas surgem da subvariante ômicron BA.5. A tendência é que os Estados Unidos sigam a decisão da Grã-Bretanha. Na Alemanha, a nova vacina deve ser liberada em setembro, de acordo com o ministro da saúde.