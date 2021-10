Reino Unido registra maior número de mortes diárias por Covid-19 desde março

Inglaterra e País de Gales foram os países que mais registraram aumento dos óbitos nas últimas semanas

REUTERS/Peter Nicholls Reino Unido está vendo crescimento das contaminações de Covid-19



O Reino Unido registrou nas últimas 24 horas um total de 263 mortes relacionadas à Covid-19, o maior número desde o dia 9 de março. Segundo os jornais locais, no mesmo período foram 40.954 novas contaminações da doença. A alta da mortandade da Covid-19 tem aumentado ligeiramente na Inglaterra e no País de Gales nas últimas semanas. De acordo com o Office for National Statistics (ONS), na semana do dia 15 de outubro foram 713 mortes pela doença registradas nas certidões de óbito. Apesar dos números alarmantes, o porta-voz oficial do primeiro-ministro, Boris Johnson, informou que o governo manterá locais abertos ao público para que a economia gire. Ele também afirmou que é “muito cedo” para tirar conclusões sobre uma nova onda da pandemia.