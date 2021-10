Rainha Elizabeth não participará da COP26 por ‘recomendação médica’

Monarca passou por uma série de exames na terça-feira passada após cancelar uma viagem que faria à Irlanda do Norte

O Palácio de Buckingham informou que Elizabeth 'lamentavelmente' decidiu não comparecer à COP26



A Rainha Elizabeth II não participará da Conferência do Clima, a COP 26, em Glasgow, na Escócia. O evento está marcado para acontecer de 31 de outubro a 12 de novembro. “Sua Majestade lamentavelmente decidiu que não irá mais viajar a Glasgow para participar da Recepção Noturna da COP26 na segunda-feira, 1º de novembro. Seguindo o conselho para descansar, a Rainha está realizando tarefas leves no Castelo de Windsor”, disse comunicado do Palácio de Buckingham, que ainda informou que Elizabeth irá enviar uma mensagem em vídeo aos presentes na Conferência.

“Sua Majestade está desapontada por não comparecer à recepção, mas fará um discurso aos delegados reunidos através de uma mensagem de vídeo gravada.” Na quarta-feira passada, 20, a rainha passou por uma série de exames após cancelar uma viagem que faria à Irlanda do Norte. A majestade realizou seu primeiro compromisso oficial após a internação nesta terça-feira. A monarca se reuniu virtualmente com os embaixadores da Suíça e da Coreia do Sul. Na postagem do Palácio de Buckingham, ela aparece sorridente.