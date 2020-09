Reino Unido comunica à UE que não retirará polêmico projeto de lei sobre o Brexit

Apesar da legislação polêmica, o ministro britânico disse que Londres continua comprometida com a aplicação dos acordos firmados em outubro do ano passado

Will Oliver/EFE Boris Johnson é o atual primeiro-ministro do Reino Unido



O ministro do Gabinete britânico, Michael Gove, afirmou nesta quinta-feira, 10, que comunicou a Maros Sefcovic, vice-presidente da Comissão Europeia, que o governo do Reino Unido não pretende retirar o polêmico projeto de lei que modifica de maneira unilateral o acordo do Brexit. “Deixei perfeitamente claro ao vice-presidente Sofcovic que não retiraremos esta legislação. Ele entendeu e, certamente, lamentou”, declarou ao canal “Sky News” após a Comissão Europeia ter exigido que o Reino Unido desista dos novos planos ainda neste mês. Após se reunir com Sofcovic em Londres, como parte do comitê conjunto para avaliar a aplicação do tratado de saída, Gove ressaltou a “importância vital de se chegar a um acordo” sobre a questão na mesa de diálogo”. O governo britânico começou a tramitar um projeto de lei que altera o pacto com Bruxelas sobre a troca de mercadorias entre Irlanda do Norte e Grã-Bretanha.

A União Europeia (UE), por sua parte, pressiona o governo britânico a retirar o projeto de lei ainda neste mês e ameaçou ativar mecanismos para evitar “violações das obrigações legais” do Reino Unido. Apesar da legislação polêmica, o ministro britânico disse que Londres continua comprometida com a aplicação dos acordos firmados em outubro do ano passado. “O governo do Reino Unido gastou centenas de milhões de libras preparando as empresas da Irlanda do Norte para este protocolo”, argumentou.

A polêmica dificulta ainda mais a negociação sobre a futura relação entre ambos os lados do canal da Mancha, que realizaram a oitava rodada de contatos nesta semana, em Londres. Ambas as partes esperam chegar a um acordo antes de 15 de outubro para evitar uma ruptura abrupta das relações no fim do ano.

*Com informações do Estadão Conteúdo