‘Todas as janelas voaram, os vidros quebraram’, conta libanês em Beirute à Jovem Pan

Segundo Jad Halabi, que mora a 1,5 quilômetro da explosão, o clima é de solidariedade com as vítimas; ‘Passamos muito tempo em guerra, é triste, mas estamos acostumados’, afirma

Arquivo pessoal Foto da parte interna da casa de Jad Halabi, destruída pela explosão



O libanês Jad Halabi mora a cerca de 1,5 quilômetro de onde houve uma explosão em larga escala nesta terça-feira, 4, em Beirute. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, Jad contou que primeiro achou que era um terremoto, e então ele viu as duas explosões. “Todas as janelas voaram, os vidros quebraram. Eu senti como se fosse exatamente embaixo da minha casa quando aconteceu”. Ele também saiu às ruas para conferir como estava a situação, e relatou que “havia fumaça por todos os lados”. Segundo agências internacionais, o ministro da Saúde do Líbano confirmou pelo menos 50 mortes e 2.750 feridos durante a explosão. Prédios e construções foram afetadas severamente.

Questionado se as pessoas pareciam assustadas com a explosão, Jad afirmou que “acha que ninguém está com medo, exceto as crianças”. “Todos estivemos antes em guerra por tanto tempo, então é triste dizer que estamos acostumados com explosões ao nosso redor. Não há senso de pânico, mas sim de solidariedade”, disse. Segundo ele, “algumas pessoas conhecidas estão bem, outras não, mas ainda é cedo para dizer”. “Estamos tentando ver se todo mundo está bem”, completou.

A agência de notícias local “ANN” informou que um incêndio foi iniciado perto de um armazém de trigo e se propagou para o armazém, o que provocou a detonação, que acabou sendo sentida em toda a cidade e arredores. Informações do canal LBC, por sua vez, citam um depósito de fogos de artifício que teria inflamado a explosão. Ainda há a especulação sobre a possibilidade de ter sido um atentado terrorista. De acordo com Jad, estão dizendo que “pode ter sido uma explosão química”.

O Líbano vive a expectativa de que seja revelado, na próxima sexta-feira, o veredito de julgamento de quatro homens, ligados ao Hezbollah, acusados de terem participado do assassinato do ex-primeiro-ministro libanês Rafic Hariri, que aconteceu em 2005. A morte de Hariri acabou originando uma onda de protestos no país que culminou com a retirada das tropas sírias do território libanês.