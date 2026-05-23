Repórter se joga no chão no meio de gravação ao ouvir tiros próximo à Casa Branca

Neste sábado (23), tiros foram ouvidos próximo à Casa Branca; ainda não se sabe a origem dos disparos e a intenção

Reprodução/Instagram/SelinaWangTV Repórter se joga no chão após tiros próximo à Casa Branca



Selina Wang, repórter da ABC News, que cobre o cotidiano político de Washington, estava gravando um vídeo na Casa Branca quando ouviu os tiros perto do local e se jogou no chão para se proteger. Nas redes sociais, ela comentou sobre o momento. “Eu estava no meio de uma gravação de um vídeo no gramado norte da Casa Branca quando ouvid os tiros. Soaram como dezenas de disparos de arma. Nos disseram para corrermos para a sala de imprensa”, disse Wang.

Neste sábado (23), tiros foram ouvidos próximo à Casa Branca e fez com que a região fosse bloqueada, até voltar a ser liberada por volta das 18h45 (horário do leste dos EUA). Ainda não se sabe a origem dos disparos e a intenção dos atiradores, entretanto, conforme apurado pela Jovem Pan, duas pessoas ficaram feridas, sendo um o atirador e outro um transeunte. Em nota, o Serviço Secreto informou que o suspeito morreu no hospital.

Outros membros da imprensa que estavam no local também foram orientados a irem para sala de imprensa. O incidente está sendo investigado e ainda não está claro a origem.

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