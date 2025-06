Republicanos exaltam Trump após bombardeios e democratas falam em impeachment

Deputados da oposição afirmam que presidente não tinha autorização do Congresso para atacar o Irã; aliados classificaram a ação americana como ‘correta’, ‘corajosa’ e ‘cirúrgica’

O bombardeio ordenado pelo presidente Donald Trump contra três instalações nucleares do Irã no sábado (21) provocou reações imediatas e divididas no Congresso dos Estados Unidos. Enquanto a maioria dos republicanos elogiou a decisão como necessária e estratégica, parte dos democratas criticou a falta de consulta ao Legislativo e apontou possível abuso de poder. Alexandria Ocasio-Cortez, por exemplo, uma das deputadas de destaque da oposição, classificou o ataque como “motivo claro para impeachment”.

Líderes republicanos usaram as redes sociais para manifestar apoio ao presidente. “Muito bem, presidente Trump”, escreveu o senador Lindsey Graham. O senador John Cornyn classificou a ação como “corajosa e correta”, enquanto a senadora Katie Britt descreveu os ataques como “fortes e cirúrgicos”. O presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado, Roger Wicker (Mississippi), afirmou que Trump tomou uma “decisão deliberada e correta para eliminar a ameaça existencial representada pelo regime iraniano”.

O líder da maioria no Senado, John Thune, declarou que “está com o presidente Trump” e pediu orações pelos militares envolvidos. O presidente da Câmara, Mike Johnson, disse que a operação “deve servir como um lembrete claro de que o presidente Trump cumpre o que diz”.

Em meio ao apoio majoritário entre os republicanos, o senador democrata John Fetterman (Pensilvânia), conhecido defensor de Israel, se alinhou à Casa Branca. “O Irã é o maior patrocinador mundial do terrorismo e não pode ter capacidades nucleares”, afirmou. No entanto, outros parlamentares, principalmente democratas, condenaram a ação. O deputado Jim Himes (Connecticut) lembrou que, segundo a Constituição, o Congresso deveria ter sido consultado antes da ofensiva: “Minha atenção a este assunto vem antes das bombas caírem. Ponto final”.

Ocasio Cortez chamou a decisão da Casa Branca de “desastrosa” e vê motivos para votar o impedimento do líder republicano. “A decisão desastrosa do presidente de bombardear o Irã sem autorização é uma grave violação da Constituição e dos poderes de guerra do Congresso. Ele arriscou impulsivamente lançar uma guerra que pode nos enredar por gerações. É absoluta e claramente motivo para impeachment”, escreveu a democrata na rede social X.

O Congresso já discutia, nos últimos dias, uma proposta do senador Tim Kaine que exige autorização legislativa antes de qualquer ação militar contra o Irã. A votação da resolução está prevista para esta semana. Trump anunciou os ataques nas cidades de Fordow, Natanz e Esfahan por meio da plataforma Truth Social. Em pronunciamento à nação, garantiu que os bombardeios foram bem-sucedidos e que as aeronaves já haviam deixado o espaço aéreo iraniano.

