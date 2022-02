Resgate a menino de 5 anos que caiu em poço chega ao terceiro dia no Marrocos

Socorristas usaram uma corda para fornecer um tubo de oxigênio e água ao garoto, que caiu em um poço de 32 metros de profundidade

Reprodução / Twitter@hamada_pal2020 Rayan é monitorado por uma câmera que foi enviada pelos socorridas ao fundo do poço



Equipes de resgate do Marrocos chegam ao terceiro dia de trabalho para retirar de um menino de 5 anos, identificado como Rayan, que caiu em um poço de 32 metros de profundidade. O acidente aconteceu na terça-feira, 1, no vilarejo de Ighran, no norte da província de Chefchaouen. Nesta quinta-feira, as equipes usaram uma corda para fornecer um tubo de oxigênio e água ao menino, mas ainda não conseguiram alcançá-lo para o resgate. Por isso, as ações de escavação continuam. Os socorristas já chegaram a 31 metros cavados. A criança é monitorada por uma câmera que foi enviada ao local. “Rezo e imploro a Deus que ele saia desse poço vivo e seguro. Por favor, Deus, alivie minha dor e a dele, naquele buraco de poeira”, disse Wassima Khaarchich, mão do garoto à televisão local.

Um voluntário que atua no local, identificado como Imad Fahmy, afirmou que conseguiu ouvir uma resposta de Rayan. “Consegui me comunicar com a criança e perguntei se ela podia me ouvir. Houve uma resposta. Esperei um minuto e vi que ele começou a usar o oxigênio”, disse à TV local. Uma equipe médica, assim como um helicóptero, seguem de prontidão a espera do garoto, que será transportado a um hospital imediatamente após o resgate. Nas redes sociais, a população usa a hashtag #SaveRayan para chamar atenção aos esforços de resgate.